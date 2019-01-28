Futbol: Spor Toto 1. Lig
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Burak Cansız, Hakan Karabalcık
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, İhsan Uğur Göktaş, Onur Akbay, Özkan Taştemur (Dk. 82 Andaç Güleryüz), Bagayoko, Doğanay Kılıç, Bumba (Dk. 71 Anıl Taşdemir), Eren Keleş (Dk. 59 Kone), Gökhan Sazdağı, Ahmet Dereli
Ümraniyespor: Burak Öğür, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Alaaddin Okumuş, Muhammed Gönülaçar, Madinda (Dk. 60 Serkan Göksu), Emircan Altıntaş, Recep Aydın, Vasilogiannis (Dk. 73 Bahadır Taşdelen), Leandrinho (Dk. 80 Atabey Çiçek)
Goller: Dk. 21 Muhammed Gönülaçar, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Dk. 87 Ahmet Dereli (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Gökhan Sazdağı, Dk. 77 Ahmet Dereli, Dk. 77 Onur Akbay (Adanaspor), Dk. 39 Tarık Tekdal, Dk. 57 Emircan Altıntaş, Dk. 78 Leandrinho (Ümraniyespor)
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