28 Ocak 2019, Pazartesi

TFF 1. LİG

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Ümraniyespor yükselişe geçti
TFF 1. LİG
Giriş Tarihi: 28.01.2019

1. Lig'in 19. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.

Adanaspor: 1 - Ümraniyespor: 2

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Burak Cansız, Hakan Karabalcık

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, İhsan Uğur Göktaş, Onur Akbay, Özkan Taştemur (Dk. 82 Andaç Güleryüz), Bagayoko, Doğanay Kılıç, Bumba (Dk. 71 ), Eren Keleş (Dk. 59 Kone), Gökhan Sazdağı, Ahmet Dereli

Ümraniyespor: Burak Öğür, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Alaaddin Okumuş, Muhammed Gönülaçar, Madinda (Dk. 60 Serkan Göksu), Emircan Altıntaş, , Vasilogiannis (Dk. 73 Bahadır Taşdelen), Leandrinho (Dk. 80 Atabey Çiçek)

Goller: Dk. 21 Muhammed Gönülaçar, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Dk. 87 Ahmet Dereli (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Gökhan Sazdağı, Dk. 77 Ahmet Dereli, Dk. 77 Onur Akbay (Adanaspor), Dk. 39 Tarık Tekdal, Dk. 57 Emircan Altıntaş, Dk. 78 Leandrinho (Ümraniyespor)

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