Osmanlı serisi
Taraftarı önünde ağırladığı Balıkesir Baltok’u Sinan Kurt’la devirip zirve yarışına ortak oldu.
Spor Toto 1. Lig'de Osmanlıspor fırtınası esiyor... Teknik direktör Osman Özköylü ile çıkışan geçen başkent ekibi, 20. haftanın açılış maçında ağırladığı Balıkesirspor Baltok'u Sinan Kurt'un tek golüyle yenerek üst üste 7'nci galibiyetini aldı: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı 39. dakikada gelen bu golle 1-0 sona erdi.
HAFTAYA DERBİ
Bu galibiyet sonrası 39 puanla ve maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükselen Osmanlıspor, önümüzdeki hafta başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne konuk olacak. 26 puanda kalan ve önümüzdeki hafta Elazığ'ı ağırlayacak olan Balıkesir'in hocası Giray Bulak, "Çok talihsiz bir gol yedik. Can yakıcı bir dakikada gol yedik. Acı bir mağlubiyet oldu" ifadelerini kullandı.
ÖZKÖYLÜ: KAZANMAK GÜZEL
Balıkesir karşısında iyi oynamadıklarını, ancak kazanmanın güzel olduğunu beliten Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü şöyle konuştu: Benim istediğim oyun bu değildi. Bugünkü oyun bizi memnun etmedi. İyi bir rakibe karşı oynadık. Bize karşı iyi önlemler almışlar.
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