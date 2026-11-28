Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig yayın hakları ihalesi öncesinde yürütülen hazırlık çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Türk futbolunun yayın gelirlerini artırmayı ve marka değerini korumayı hedeflediklerini belirten vakıf, ihalenin rekor bir bedelle sonuçlanmasını beklediklerini duyurdu.

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig yayın hakları ihalesi öncesinde Türk futbolunun yayın gelirlerini en üst seviyeye taşımak ve marka değerini korumak amacıyla kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini bildirdi.

Vakfın açıklamasında, "Bu sürecin ilk aşamasında FIFA, UEFA ve Avrupa Ligler Birliği gibi kuruluşlara yönelik çalışmalarıyla öne çıkan uzman bir danışmanlık şirketinden hizmet alarak Süper Lig yayın haklarının gerçek piyasa değerini ortaya koyan bir çalışma yaptık." ifadeleri kullanıldı.

Yayın kalitesine ilişkin çalışmalara da değinilen açıklamada, "Yayın kalitesinin uluslararası standartlara taşınması amacıyla alanında uzman bir teknik danışmanla iş birliği yaparak Avrupa'nın önde gelen liglerinde kullanılan kamera sistemlerini ve teknik yayın uygulamalarını kapsayan detaylı bir teknik rapor hazırladık. Bu rapor doğrultusunda; kamera sayıları, kamera konumları ve çekim açıları, görüntü çözünürlükleri, kablolama altyapısı, görüntü iletim parametreleri, ses ve renk kalitesi standartları başta olmak üzere, yayın kalitesini doğrudan etkileyen tüm teknik unsurlara ilişkin iyileştirme taleplerimizi Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaştık." denildi.

Elde edilen veriler, diğer liglerdeki emsal uygulamalar ve kulüplerden gelen görüşler ışığında, başta görüntü kullanım hakları olmak üzere kulüplerin menfaatlerini gözeten şartname önerisinin Türkiye Futbol Federasyonuna iletildiği belirtilen açıklamada, "İhale sürecinde rekabet ortamını güçlendirmek ve katılımı artırmak adına potansiyel yayıncı kuruluşlarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirdik. Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar neticesinde hedefimiz, ihalenin Türk futbolu adına yeni bir rekora imza atacak bedelle sonuçlanmasıdır." görüşü paylaşıldı.

Süper Lig kulüplerini temsilen Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ile Yayın İhale Komisyonu Üyeleri Göksel Gümüşdağ ve Serdal Adalı'nın 30 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek yayın ihalesine katılacağı kaydedildi.