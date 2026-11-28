Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Amedspor'u konuk ediyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Gaziantep temsilcisi ile üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Amedspor'un kritik mücadelesine dair tüm gelişmeler canlı anlatımla haberimizde.

Gaziantep FK ile Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında kritik 3 puan için karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadyumu'ndaki mücadelede yaşanan tüm gelişmeleri ve maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.



GAZİANTEP FK-AMEDSPOR İLK 11'LER



Gaziantep FK: Tobiasz; Sorescu, Arda, Abena, Efe; Meleke, Ogün; Kozlowski, Gidado, Camara; Halil.



Amedspor: Lafont; Cisse, Mehmet, Bates, Umut; Raveloson, Furkan; Lutin, Saba, Sor; Orban.



MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Gaziantep FK-Amedspor mücadelesi saat 19:00'da başladı. Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanıyor.



MAÇIN HAKEMİ KİM?



Gaziantep FK-Amedspor maçını hakem Fatih Tokail yönetiyor. Tokail'in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Ali Can Alp yapıyor. VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturuyor. AVAR'da ise Furkan Ürün görev alıyor.