MHK Başkanı Anthony Taylor, 20-23 Kasım tarihleri arasında oynanan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasında Lucas Torreira'nın kaydettiği golde Abdülkerim Bardakcı'nın ofsayt olup olmadığı konusu tartışma yaratmıştı. Taylor, pozisyonu yorumladı.

İŞTE O ANALİZ

MHK Başkanı Anthony Taylor tarafından, 20-23 Kasım tarihleri arasında oynanan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarından seçilen pozisyonlara ilişkin REPU* kapsamında hazırlanan Hakem Kararları Analizi sizlerle. Hakem kararlarının teknik kriterler doğrultusunda ele alındığı bu analizler, sezon boyunca belirlenen periyotlarda kamuoyuyla paylaşılacaktır. *REPU: Hakem Eğitim ve Performans Birimi