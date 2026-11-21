Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'deki Aston Villa maçı öncesi Samsunspor'u mağlup ederek dev maça moralli çıkmak istiyor. Samsunspor ise alt sıralardan uzaklaşma hedefiyle İstanbul deplasmanına çıkıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan bu kritik maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, Aston Villa maçı öncesinde kazanarak moral depolamak isterken Samsunspor ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın tüm gelişmelerini haberimizde bulabilir canlı olarak takip edebilirsiniz.



GALATASARAY-SAMSUNSPOR İLK 11'LER



Galatasaray: Uğurcan; Singo, Kaan, Abülkerim, Eren; Torreira, Sara; Yunus, Batrakov, Barış; Deniz.



Samsunspor: Bilal; Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson; Watt, Sekongo; Coulibaly, Ohlenschlaeger, Sousa; Bayo.



GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Samsunspor karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesi beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS 4K ekranlarından canlı yayınlanıyor.



MAÇIN HAKEMİ ALİ ŞANSALAN

Maçın hakemliğini Ali Şansalan yapıyor. Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir yardımcı hakem olarak görev alırken dördüncü hakem Fatih Tokail oldu.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray, Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ağırlıyor. Karşılaşmanın başlangıçta RAMS Park'ta oynanması planlanırken sarı-kırmızılı kulübün başvurusu üzerine stat değişikliğine gidildi. Galatasaray, bu kararın RAMS Park zeminindeki bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman ayrılması amacıyla alındığını duyurdu.