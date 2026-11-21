Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi Adama Traore'nin 9. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Volkan Demirel, cezası nedeniyle tribünden takip ettiği ilk maçında mağlubiyet yaşarken Gaziantep FK'de Myenty Abena'nın sakatlığı endişe yarattı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 9. dakikada Adama Traore kaydetti.

Volkan Demirel'in cezası nedeniyle tribünden takip ettiği maçta Gaziantep FK, karşılaşmanın henüz başında kalesinde gördüğü golün ardından beraberlik için mücadele etti ancak aradığı golü bulamadı.

GALİBİYET GOLÜ ADAMA TRAORE'DEN

Mücadelenin 9. dakikasında sahneye çıkan Adama Traore, Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi. Bu sezon Süper Lig'de etkili performans sergileyen Traore, golün ardından ligdeki gol sayısını 2'ye yükseltti. Tecrübeli futbolcunun ayrıca 2 asisti bulunuyor.

MYENTY ABENA KORKUTTU

Karşılaşmanın 70. dakikasında ise yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Gaziantep FK forması giyen Myenty Abena, girdiği hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği futbolcu, ambulansla sahadan çıkarıldı.

İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, ligde oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak puanını 14'e yükseltti. Gaziantep FK ise 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 8 puanda kaldı.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek.