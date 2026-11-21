Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk ediyor. Maçtan hemen önce sarı-kımrızılıların teknik patronu Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor'u konuk ediyor. Maçtan hemen önce sarı-kımrızılıların teknik patronu Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları:



Okan Buruk: "Cevad Prekazi, Galatasaray ve Türk futbolu için çok önemli bir isimdi. Ben de A Takım'a çıktığım ilk sezon onunla çok kısa oynama şansım olmuştu. Kendisi büyük bir futbol adamıydı. Allah rahmet eylesin."

Okan Buruk: "Bize bugün bu stadyumu verdikleri için Başakşehir'e teşekkür ederim. Hafta içi çok önemli bir Avrupa maçı oynayacağız. Ülke futboluna verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ederim."

Okan Buruk: "Eksiklerimiz var ama çok önemli oyunculara sahibiz. İyi bir kadroyla çıkıyoruz. 7 tane Türk oyuncu var. Bu da güzel bir şey. 6'sı milli takımımızda son kadroda yer almış olan oyuncular. Oyuncularımıza güveniyoruz. Kolay maç değil. Her maç çok zor. Seyircimizin önünde kazanmak istiyoruz.

Davinson'un küçük bir omuz sakatlığı vardı. Son antrenmanda takımla yer aldı ama önümüzde çok önemli fikstür var. Hiç dinlenmedi. Bu maçta onu kulübede başlatmak istedik. Aynı şekilde Lemina'yı. O da çok geç katıldı, dün tek idmana çıkabildi."



Okan Buruk: "Milli takım dönüşleri çok zor oluyor. Uzaktan dönen oyuncularımız için... Sanchez salı gecesi sabaha karşı oynadı. Lemina'nın maçı da salı günüydü. Torreira oynamadı ama yine de yol yorucu oluyor. Önümüzde çok önemli bir fikstür var. Sanchez hiç dinlenmedi. Bu maç onu kulübede başlatmak istiyoruz. Sallai milli takımda sakatlandı. Jakobs'un da kasığında bir ağrısı oldu. Onu da takip edeceğiz. Aynı şekilde Osimhen de salon çalışmalarına başladı. Onun için hangi maç en doğru olacak takip edeceğiz. Leao'nun biraz daha uzun bir süreci var. Sallai'nin biraz daha kısa. Batrakov'un küçük bir sakatlığı vardı ama oynayabilecek durumda."