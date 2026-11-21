Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Çaykur Rizespor karşısında sahasındaki başarılı seriyi sürdürmek istiyor. Karadeniz ekibi ise deplasman performansına güveniyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip iç sahadaki başarılı serisini sürdürmek isterken Karadeniz temsilcisi deplasmandaki etkili performansını devam ettirmeyi hedefliyor. Kritik mücadelenin tüm gelişmeleri canlı anlatımla haberimizde.



AMEDSPOR-RİZESPOR İLK 11'LER

Amedspor: Lafont; Krasniqi, Mehmet, Bates, Umut; Raveloson, Furkan; Lutin, Saba, Sor, Orban

Çaykur Rizespor: Zafer; Mithat, Mocsi, Bakayoko, Ariss; Taylan; Mebude, Olawoyin, Laçi, Ahmed; Sowe

AMEDSPOR-RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Amedspor-Çaykur Rizespor maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da başladı. Diyarbakır Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

MAÇINI HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK

Türkiye Futbol Federasyonunun hakem atamasına göre Amedspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetiyor. Mücadelede Bahtiyar Birinci ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak görev alıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Emre Kargın oldu.

AMEDSPOR İÇ SAHADA PUAN KAYBETMEDİ

Amedspor, bu sezon Trednyol Süper Lig'de sahasında oynadığı 6 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. Diyarbakır ekibi, bu karşılaşmalarda 19 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 23 puanla üçüncü basamakta yer alan Besnik Hasi'nin öğrencileri, Çaykur Rizespor karşısında da iç saha serisini devam ettirmek istiyor.