Nefes kesen maçta kazanan Galatasaray! Amed SF'yi yenerek seriyi 5 maça çıkardılar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler karşı karşıya geldi.

RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti.

Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada Rafael Leao, 45. dakikada Alban Lafont(kendi kalesine), 59. dakikada Aleksey Batrakov ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydederken Amed Sportif Faaliyetler'in gollerini 62. dakikada Dia Saba, 65. dakikada Gift Orban ve 90+2. dakikada Yira Sor attı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligde üst üste 5. galibiyetini aldı ve 28 puanla liderliğini sürdürdü. Amed Sportif Faaliyetler ise ligde 8 maç aradan sonra kaybederek 23 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, evinde Samsunspor'u ağırlayacak. Amed Sportif Faaliyetler ise ÇAYKUR Rizespor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

6. dakikada Batrakov'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Leao'nun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Amed Sportif Faaliyetler savunmasından dönen topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Torreira, pasını ceza sahasının sol çaprazındaki Leao'ya aktardı. Portekizli oyuncunun penaltı noktasının sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

18. dakikada Dia Saba'nın ceza yayının sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, sağına uzanarak topu kornere tokatladı.

23. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Leao'nun rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutta kaleci Lafont, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

37. dakikada Dia Saba'nın pasında savunma arkasına sarkan Krasnic'in ceza sahasının sol çaprazından vuruşunda top auta çıktı.

44. dakikada rakip yarı sahada büyük boşluk bulan sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün'ün, Batrakov ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin yanından auta çıktı.

45. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Batrakov'un dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Lafont'ın tokatlamak istediği meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0.

Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 üstün bitirdi.

53. dakikada orta sahada topu alan Dia Saba, Uğurcan'ı önde gördü ve şutunu çekti. Kaleci Uğurcan kalesine dönerek topu kontrol etti.



56. dakikada Barış Alper'in ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda top kaleci Lafont'ta kaldı.



59. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Torreira Sallai'ye kazandırdı. Sallai'nin pasında topu alan Batrakov, ceza sahası yayının önünden şutunu attı. Savunmada Bates'e çarpan top kaleci Lafont'u kontrpiyede bıraktı ve ağlara gitti. 3-0



62. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Dia Saba topun başına geçti. Bu oyuncunun doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top üst köşeden filelerle buluştu. 3-1



65. dakikada sol kanatta topu alan Furkan bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Savunma arkasına hareketlenen Orban'ın penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda top uzak köşeden ağlara gitti. 3-2



76. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Batrakov topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Deniz Gül'ün kafa vuruşunda kaleci Lafont topu çıkardı.



80. dakikada Sara sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Barış Alper'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 4-2



82. dakikada Sara'nın ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top yan direkten döndü.



90+2. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içinde Sor'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 4-3