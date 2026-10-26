Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Ligde 19 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Fenerbahçe ise zorlu RAMS Park deplasmanından galibiyetle ayrılarak puanını 19'a yükseltmeyi ve şampiyonluk yarışında rakibini yakalamayı hedefliyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.