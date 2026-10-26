Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Ligde 19 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Fenerbahçe ise zorlu RAMS Park deplasmanından galibiyetle ayrılarak puanını 19'a yükseltmeyi ve şampiyonluk yarışında rakibini yakalamayı hedefliyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Ligde 19 puanla lider olan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkarmak istiyor. 16 puanla üçüncü sırada bulunan sarı-lacivertliler ise deplasmanda kazanarak puanını 19'a yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray, son lig maçında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe, üst üste üç lig galibiyetiyle derbiye geliyor.
GALATASARAY-FENERBAHÇE İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Batrakov, Barış, Yunus, Osimhen.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku.
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma, Galatasaray'ın ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak.
GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.