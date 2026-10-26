Beşiktaş Başakşehir'e karşı 2. yarıda açıldı! Dolmabahçe'de zirve takibi sürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek ligdeki 6. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Maçın gollerini, 76. dakikada oyuna sonradan giren Hyeon-Gyu Oh ve 89. dakikada Junior Olaitan kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, Süper Lig'deki 9. hafta sonunda 6. galibiyetini alarak 18 puana yükseldi. Başakşehir ise 3 maç aradan sonra kaybederek 11 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Başakşehir ise evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş-İstanbul Başakşehir maçının ilk yarısı, 0-0 berabere bitti.

10. dakikada Nübel'in uzun pasında Vlahovic, topu kafayla savunma arkasına koşu yapan Ndidi'ye aktardı. Meşin yuvarlakla birkaç metre ilerleyen Nijeryalı futbolcunun kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Cerny'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ndidi, meşin yuvarlağı kale önüne çıkardı. Kaleci Muhammed Şengezer'den önce kafa vuruşunu yapan Vlahovic'in şutunda top üst direkten döndü.

26. dakikada hücuma çıkan Emirhan Topçu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Ndidi'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

45+2. dakikada Olsen'in ceza yayının sağından kaleye yerden gönderdiği şutta top, az farkla yandan auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

48. dakikada ceza yayına kadar sokulan Kemen'in yerden şutunda kaleci Nübel, topu uzanarak kornere çeldi.

63. dakikada Brnic'ten gelen topu ceza yayının gerisinde önünde bulan Shomurodov'un sert şutunda kaleci Nübel, uçarak yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı sağ üst köşeden kornere çeldi.

66. dakikada Emirhan Topçu'nun pasıyla soldan içe kat eden Oh'un uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.

76. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Orta alanda Vlahovic'in kafa pasını Başakşehir savunmasından önce davranarak önüne alan Oh, hızla rakip kaleye yöneldi. Güney Koreli futbolcu, ceza sahası içinde kaleci Muhammed Şengezer'de sıyrıldıktan sonra hafif sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi.

80. dakikada Oh'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Poku'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleci Muhammed Şengezer ayaklarıyla topu çıkartarak gole izin vermedi.

89. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza yayının sağında önüne alan Olaitan, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

Beşiktaş, maçı 2-0 kazandı.