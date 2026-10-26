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Galatasaray taraftarından derbide Gazze mesajı! İsrail'e tepki gösterdiler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek İsrail'e tepki gösterdi. Tribünlerde açılan pankartlarla tüm dünyaya insanlık ve dayanışma mesajı veren taraftarlar, Gazze'ye desteklerini dile getirdi. İşte o görüntüler...

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Galatasaray taraftarından derbide Gazze mesajı! İsrail'e tepki gösterdiler

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılı taraftarlar derbide Gazze'ye destekte bulunarak İsrail'e tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı taraftarlar tüm dünyaya, "Medeniyetin maskesi gerçek yüzünü Gazze'de gösterdi", "İnsanlık onuru, izzeti, şerefi, sensin ey Gazze", "Uyanın en insanlar Gazze'de soykırım var" ve "İnsanlık bir olsun siyonizm yok olsun" mesajını verdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Galatasaray taraftarından derbide Gazze mesajı! İsrail'e tepki gösterdiler - 1
Galatasaray taraftarından derbide Gazze mesajı! İsrail'e tepki gösterdiler - 2
Galatasaray taraftarından derbide Gazze mesajı! İsrail'e tepki gösterdiler - 3

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