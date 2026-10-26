Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'dan Hyeon-Gyu Oh övgüsü!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Maç öncesi ikinci yarı değişikliklerle daha güçlenebileceğimizi söylemiştim. Oh, harika bir performans gösterdi. Çok iyi girdi oyuna, hemen girip etki etmek de kolay değildir. Bu ligde asla kolay maç yok. Kazandığımız için mutluyum.

Junior Olaitan ile hep konuşuyoruz, asistler yaptı... Gol de atması lazımdı. Çok güzel iki gol attı. Uzaktan güzel şutlar çekebiliyor, bunu daha fazla yapması lazım. Böylece maçı aldık. Oh da çok profesyonel bir oyuncu. Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy ile birlikte bütün sezon bize yardım edecekler. Oh'tan çok memnunum. Olaitan ve Ndidi'den de çok memnunum. Uzun zamandır gol yiyorduk, bu maçı gol yemeden bitirdiğimiz için ekstra mutluyum." sözlerini sarf etti.