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Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında unvanını korumak ve Barcelona mağlubiyetini unutmak için sahaya çıkıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında unvanını korumak ve Barcelona mağlubiyetini unutmak için sahaya çıkıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY İLK 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can, Metehan, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Luis, Salih, Diabate, Tiago, Tongya, Mendes.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Batrakov, Sane, Barış, Osimhen.

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GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşması saat 16:00'da başladı.

GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

#Trendyol Süper Lig #Galatasaray #Gençlerbirliği #Barcelona
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