Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında unvanını korumak ve Barcelona mağlubiyetini unutmak için sahaya çıkıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.