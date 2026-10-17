Amedspor-Tümosan Konyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Diyarbakır'daki kritik karşılaşmada her iki ekipte sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Amedspor-Konyaspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor. Diyarbakır'daki kritik karşılaşmada her iki ekipte sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Amedspor-Tümosan Konyaspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İŞTE AMEDSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:
Amedspor: Lafont, Krasniqi, Mehmet, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Lutin, Orban.
Tümosan Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Toth, Melih, Deniz, Gonçalves, Muleka.
AMEDSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) 16.00'da başladı.
AMEDSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Amedspor-Tümosan Konyaspro maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.