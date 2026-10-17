Amedspor-Tümosan Konyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Diyarbakır'daki kritik karşılaşmada her iki ekipte sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Amedspor-Konyaspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.