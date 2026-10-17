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Amedspor-Tümosan Konyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Diyarbakır'daki kritik karşılaşmada her iki ekipte sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Amedspor-Konyaspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Amedspor-Tümosan Konyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amedspor sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor. Diyarbakır'daki kritik karşılaşmada her iki ekipte sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Amedspor-Tümosan Konyaspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Amedspor-Tümosan Konyaspor | CANLI (Trendyol Süper Lig) - 1
İŞTE AMEDSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Mehmet, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Lutin, Orban.

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Toth, Melih, Deniz, Gonçalves, Muleka.

AMEDSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) 16.00'da başladı.

AMEDSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor-Tümosan Konyaspro maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

#TÜMOSAN Konyaspor #Amedspor #Konyaspor #Trendyol Süper Lig
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