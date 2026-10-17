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Trendyol Süper Lig'de 17 Ekim maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi (Bugün) 4 karşılaşma oynanacak. Son olarak bu mücadelelerin VAR hakemleri açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'de 17 Ekim maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün 4 maç oynanacak. Galatasaray, saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Müsabakada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Bu müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. AVAR'da Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek. Saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçını Çağdaş Altay yönetecek. Bu karşılaşmada VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da Ümit Öztürk görev yapacak.

Bugün yapılacak diğer maçlarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Harald Lechner

16.00 Amed SF - Konyaspor: Steven Campbell Mclean

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Trendyol Süper Lig'de 17 Ekim maçlarının VAR hakemleri belli oldu - 1

#Galatasaray #Gençlerbirliği #Corendon Alanyaspor #Çağdaş Altay #Ümit Öztürk #Erzurumspor FK #Eyüpspor #Konyaspor
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