Okan Buruk'tan Gençlerbirliği maçı öncesi açıklama! "Önemli olan o arzuyu sahaya yansıtmak"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi sonrası karşılaşmaların zorluğuna ve saha zemininin durumuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, rotasyon mesajı da verdi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının ardından lig maçlarına hazırlanmanın zorluğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, oyuncularının dinlenme sürecini tamamladığını ve mücadeleye iyi odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Okan Buruk, Avrupa maçlarının ardından oynanan karşılaşmaların zorluğuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonlar Ligi maçları sonrası hep zordur ama onu kolaya çevirmek bizim elimizde. Belirli bir dinlenme gününü geçirdik, iyi odaklanmamız gerekiyor."

Rakiplerinin güçlü yönlerine de dikkat çeken Buruk, Gençlerbirliği'nin önemli oyunculara sahip olduğunu ve Galatasaray karşısında yüksek mücadele gücüyle sahada olacağını söyledi.

"KÖTÜ BİR ZEMİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Karşılaşmanın oynanacağı zemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, saha koşullarının oyun planlarını etkilemesine izin vermemeleri gerektiğini vurguladı.

Buruk, "Rakibimiz önemli bir takım ve önemli oyuncuları var. Bize karşı maksimum derecede mücadele gösterecekler. O yüzden oyuncularımla birlikte iyi hazırlanmaya çalıştık. Kötü bir zemin olduğunu görüyoruz ama bunu da kafamızdan silmemiz gerekiyor. Sahaya çok takılmadan, diğer şeylere takılmadan oynamalıyız." dedi.

OKAN BURUK'TAN ROTASYON MESAJI

Yoğun maç takvimi nedeniyle kadroda değişiklikler yaptıklarını belirten Galatasaray Teknik Direktörü, oyuncuların farklı karşılaşmalarda görev almasının önemine değindi.

Okan Buruk, "Her maç rotasyon, oyuncu değişikliği yapıyoruz. Çok önemli maçlarımız var. Bu maçlarda da değiştire değiştire oynatıyoruz. Bir oyuncu grubuyla başlayacağız, diğerleriyle devam edeceğiz. Önemli olan o arzuyu, isteği sahaya yansıtmak." ifadelerini kullandı.