Trabzonspor’a Konya’da soğuk duş! Konyaspor ilk puanlarını aldı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor’u 1-0 mağlup ederek sezonun ilk puanlarını aldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 2. dakikada Rajmund Toth kaydetti.

Bu sezon ligde çıktığı tüm maçları kaybeden TÜMOSAN Konyaspor ilk puanlarını almış oldu. Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Trabzonspor derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. TÜMOSAN Konyaspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.



İLHAN PALUT GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI



Galibiyetin ardından gözyaşlarına hakim olamayan TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut taraftarların yanına giderek "Hepinizi 4 maç çok üzdük bugün sizler için mutluyum. İnşallah galibiyetlere devam edeceğiz." dedi. Konyalı taraftarlar "İlhan Palut" tezahüratlarıyla karşılık verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada yeşil beyazlılar golü buldu. Orta sahada topla buluşan Muleka, ceza sahasında Gonçalves ile buluşturdu. Bu oyuncunun pasında penaltı noktası önünde Toth'un yerden düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

3. dakikada Muleka'nın sağ kanattan ara pasına hareketlenen Gonçalves'in ceza sahası içinde orta şut karışımında, top direkten döndü.

23. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top az farkla auta çıktı.

28. dakikada hızla yarı sahasında çıkan yeşil beyazlılarda Deniz Türüç'ün ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Onana, topu güçlükle çıkardı. Topu önünde bulan Melih İbrahimoğlu'nun pasında Deniz Türüç'ün şutunu kaleci Onana kornere çeldi.

40. dakikada Aral Şimşir'in sol çaprazdan ortasında arka kale direği önünde Salah'ın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Pina'nın yerden pasında penaltı noktasına yakın yerde Salah'ın şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

55. dakikada Muçi'nin ullandığı korner atışında ceza sahası içinde yükselen Fabinho'nun kafa vuruşunda top direkten döndü. Meşin yuvarlağı ceza sahası dışında önünde bulan Aral Şimşir'in sert şutunda top, üstten auta çıktı.

76. dakikada Cabral'ın sol kanattan uzaktan sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

81. dakikada Fabinho'nun uzaktan sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü topu kornere çeldi.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Anıl Usta, Bersan Duran

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Dk. 83 Awaziem), Rayyan Baniya, Adil Demirbağ, Masuaku, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk 76 Andzouana), Toth, Gonçalves (Dk. 67 Dompe), Muleka (Dk. 82 Mustafa Muhammed)

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan (Dk. 58 Cabral), Salah, Muçi (Dk. 67 Dju), Aral Şimşir (Dk. 67 Saviolo), Onuachu

Gol: Dk. 2 Toth (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Deniz Türüç, Dk. 85 Melih İbrahimoğlu, Dk. 89 Awaziem (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 58 Aral Şimşir, Dk. 59 Mustafa Eskihellaç, Dk. 83 Onana (Trabzonspor)