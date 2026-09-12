Alanyaspor ile Göztepe puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 63. dakikada Paolo Fernandes ve 75. dakikada Gaius Makouta attı. İzmi ekibinin gollerini ise 28. dakikada Rhaldney ve 73. dakikada Juan Santos kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Corendon Alanyaspor 8 puan, Göztepe ise 2 puan oldu.