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Trendyol Süper Lig'de günün maçlarının VAR görevlendirmeleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Mücadelenin VAR görevlendirmeleri belli oldu. İşte detaylar..

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Trendyol Süper Lig'de günün maçlarının VAR görevlendirmeleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta bugün oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak isim belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Trabzonspor müsabakasının VAR'ı Matej Jug oldu. AVAR'da ise Hüseyin Aylak yer alacak.

İŞTE GÜNÜN MAÇLARININ VAR ATAMALARI

Trendyol Süper Lig'de günün maçlarının VAR görevlendirmeleri açıklandı! - 1

#Konyaspor
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