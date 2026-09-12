Trendyol Süper Lig'de günün maçlarının VAR görevlendirmeleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Mücadelenin VAR görevlendirmeleri belli oldu. İşte detaylar..

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta bugün oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek.



Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak isim belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Konyaspor-Trabzonspor müsabakasının VAR'ı Matej Jug oldu. AVAR'da ise Hüseyin Aylak yer alacak.

İŞTE GÜNÜN MAÇLARININ VAR ATAMALARI