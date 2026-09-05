Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı kazanan Beşiktaş! Ligin ilk derbisinden zaferle ayrıldılar

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-1 yenerek ligde 3. galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan dev derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibin golü 26. dakikada Milan Skriniar'dan gelirken siyah-beyazlıların gollerini 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ve 73. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

RIDVAN YILMAZ VE OLAITAN SAKATLANDI

Beşiktaş adına maçın ilk golünü atan Rıdvan Yılmaz, karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle görev almadı ve yerini Kasoum Ouattara'ya bıraktı. Karşılaşmanın 76. dakikasında ise Junior Olaitan, yerini sakatlığı nedeniyle Wilfred Ndidi'ye bıraktı.

Mücadelenin 41. dakikasında Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin golü, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

VLAHOVIC VE SKRINIAR ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI

Mücadelede dakikalar 52'yi gösterdiğinde iki takım oyuncuları arasında topsuz alanda bir gerginlik yaşandı. Siyah-beyazlılarda Dusan Vlahovic, ev sahibi takımdan Milan Skriniar ile tartıştı. Yaşanan gerginliğin ardından Fenerbahçe'de Skriniar ve Ederson, Beşiktaş'ta ise Dusan Vlahovic sarı kart gördü.

DUSAN VLAHOVIC'TEN İLK DERBİSİNDE GOL

Türkiye'de ilk kez bir derbide görev alan Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, 73. dakikada siyah-beyazlılar adına ağları sarsarak ilk derbisinde gol atmış oldu. Sırp yıldız, ligin 3. haftasında Arca Çorum FK karşısında 3 gol kaydederek hat-trick yapmıştı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde çıktığı 4 maçta 3. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti. Fenerbahçe ise ligdeki 2. yenilgisini almış oldu. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

16. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Trossard, çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Ederson ayaklarıyla gole engel oldu.

22. dakikada Trossard'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Olaitan uzaktan sert vurdu, kaleci Ederson son anda uzanarak topu kornere tokatladı.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan taç atışını Brown ceza sahasına uzun kullandı. Savunmadan seken topu önünde bulan Skriniar, kale sahası içinden topu filelere gönderdi: 1-0.

38. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Trossard'ın soldan ceza sahasına gönderdiği yerden pasa hareketlenen Rıdvan Yılmaz, kale sahası dışından sol çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

43. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Greenwood, önce Rıdvan'ı, ardından da Emirhan'ı geçip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

İlk 45 dakika karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

57. dakikada Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Olaitan, soldan savunmanın arkasına sarkan Vlahovic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

66. dakikada kaleci Ederson'un kullandığı kaleci vuruşunda Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla indirdiği topu alan Vedat Muric ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Nübel gole izin vermedi.

67. dakikada Olaitan'ın ara pasında sağdan ceza sahasına giren İlhan Fakılı'nın çaprazdan vuruşunda, açıyı kapatan Ederson meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

73. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen atakta Olaitan soldan atağa katılan Orkun Kökçü'yü topla buluşturdu. Kaleci Ederson'un açıldığını gören bu futbolcu, penaltı noktası üzerinde boş pozisyondaki Vlahovic'e pasını aktardı. Golcü oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-2.

81. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Trossard, ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.