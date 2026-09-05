Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 75. dakikasında tartışmalı bir an yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda sarı-lacivertliler penaltı beklerken, hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 75. dakikasında tartışmalı bir an yaşandı. Mücadelenin 75. dakikasında Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında yerde kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular penaltı beklerken, hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

Kısa süre VAR'dan gelecek uyarıyı bekleyen Meler, herhangi bir müdahale gelmemesi üzerine oyunu sürdürdü.



İŞTE O POZİSYON

Not: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.