Kadıköy’de tansiyon yükseldi! Derbide Vlahovic ve Skriniar birbirine girdi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tansiyon yükseldi. 52. dakikada topsuz alanda yaşanan gerginlik sonrası Milan Skriniar, Ederson ve Dusan Vlahovic sarı kartla cezalandırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelede dakikalar 52'yi gösterdiğinde iki takım oyuncuları arasında topsuz alanda bir gerginlik yaşandı. Siyah-beyazlılarda Dusan Vlahovic, ev sahibi takımdan Milan Skriniar ile tartıştı. Yaşanan gerginliğin ardından Fenerbahçe'de Skriniar ve Ederson, Beşiktaş'ta ise Dusan Vlahovic sarı kart gördü.

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NOT: Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.