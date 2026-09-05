Kadıköy’de gol sevinci kısa sürdü! İrfan Can Kahveci ofsayta takıldı
Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde heyecan doruğa çıktı. Sarı-lacivertlilerin 41. dakikada İrfan Can Kahveci ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki nefes kesen mücadelede yaşanan gol iptali dikkat çekti. Mücadelenin 41. dakikasında Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin golü, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
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NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.