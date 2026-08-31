Beşiktaş gol olup yağdı! Çorum FK karşısında 6-2'lik zafer

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Arca Çorum FK'yı gol yağmuruna tuttu. Siyah-beyazlılar, yeni transferi Dusan Vlahovic'in hat-trick yaptığı karşılaşmada rakibini 6-2 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı.