Trabzonspor, Diyarbakır'da mağlup! Amedspor son dakikada kazandı

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Amedspor'a 90. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer 11. dakikada öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamazken, Amedspor son dakikada gelen golle sahadan 3 puanla ayrıldı.