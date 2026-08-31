Trabzonspor, Diyarbakır'da mağlup! Amedspor son dakikada kazandı
Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Amedspor'a 90. dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer 11. dakikada öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamazken, Amedspor son dakikada gelen golle sahadan 3 puanla ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trabzonspor'un golü 11. dakikada Muhammed Salah'tan gelirken, Amedspor'un gollerini 45+5. dakikada Yira Sor ve 90. dakikada Gift Orban kaydetti.
Öte yandan Amedspor'da Mbaye Diagne, 45+5. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.
Trabzonspor bu sonuçla puanını 5'e yükseltirken, Amedspor puanını 4'e çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Amedspor ise aynı gün saat 17.00'de Kasımpaşa'ya konuk olacak.
MAÇTAN NOTLAR
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Besnik Hasi, son oynanan Kocaelispor maçının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Sezona bir galibiyet ve bir mağlubiyetle başlayan Diyarbakır temsilcisi, Diyarbakır Stadı'nda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.
Besnik Hasi, karşılaşmada Alban Lafont, Umut Meraş, Lumbardh Dellova, David Bates, Ermal Krasniqi, Rayan Raveloson, Gökhan Gül, Yira Sor, Dia Saba, Samuel Ballet ve Mbaye Diagne'ye ilk 11'de görev verdi.
Amed Sportif Faaliyetler'de yedek kulübesinde Amadou, Mehmet Yeşil, Furkan Soyalp, Gift Orban, Rayan Lutin, Cem Üstündağ, Kahraman Demirtaş, Miraç Acer, Mohamed ve Mustafa Burak Bozan yer aldı.
TRABZONSPOR CEPHESİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a karşı oynanan karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler maçında kadroda değişikliklere gitti.
Bordo-mavili ekip, Diyarbakır'daki mücadeleye Andre Onana, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Melih Kabasakal, Fabinho, Ernest Muçi, Mohamed Salah, Noah Saviolo ve Paul Onuachu ilk 11'i ile çıktı.
Bordo-mavili ekipte yedek kulübesinde Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Wagner Pina, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir ve Umut Nayir, görev bekledi.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Okay Yokuşlu, Ruslan Malinovskyi ve Folcarelli karşılaşmada forma giymedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikadaki Amed Sportif Faaliyetler atağında topla buluşan Sor'un şutunda kaleci Onana topu çıkardı.
11. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Muhammed Salah, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
25. dakikada Onana ceza sahasının dışına çıktığı pozisyonda Ballet'in orta sahadan vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
37. dakikada Dia Saba'nın pasında topla buluşan Sor'ın sert şutunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kontrol etti.
42. dakikada Krasniqi'nin pasında ceza sahanın içinde Diagne'nin dokunduğu top, direğin yanından dışarı çıktı.
45. dakikada Dia Saba'nın şutunda topun Melih'in eline çarptığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin şutunda top kaleci Onana'dan döndü. Pozusyonu takip eden Sor, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
70. dakikada Trabzonspor atağında Ozan Tufan'ın sert şutunda kaleci Lafont, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
74. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Dia Saba'nın vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.
90. dakikada Mehmet Yeşil'in pasında Orban, kale önünde topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetler'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.