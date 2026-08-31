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Beşiktaş penaltı kazandı! Vlahovic farkı 2'ye çıkardı

Beşiktaş-Çorum FK maçında VAR uyarısıyla inceleme yapan hakem Çağdaş Altay, Penetra’nın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

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Beşiktaş penaltı kazandı! Vlahovic farkı 2'ye çıkardı

Beşiktaş-Çorum FK maçının 40. dakikasında ceza sahası içinin sağ çaprazından şutunu çeken Olaitan'ın topu Penetra'ya çarptı. Siyah-beyazlı futbolcular, pozisyonda elle oynama itirazıyla penaltı bekledi.

VAR tarafından çağırılan Çağdaş Altay, çok uzun sürmeyen incelemesinin ardından sahaya döndü ve Penetra'nın topu eliyle engellediğini tespit ederek beyaz noktayı gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Dusan Vlahovic, 42. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Beşiktaş penaltı kazandı! Vlahovic farkı 2'ye çıkardı - 1

NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

#Dusan Vlahovic #Çorum FK #Beşiktaş #Çağdaş Altay
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