Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz "dalya" dedi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Arca Çorum FK'yı konuk etti. Siyah beyazlıların 25 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkarak "dalya" dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Arca Çorum FK'yı konuk etti. Siyah beyazlıların 25 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkarak "dalya" dedi.

İLK MAÇI LİGDE RİZESPOR'A KARŞI

Rıdvan Yılmaz, resmi maçlarda siyah-beyazlı formayı ilk kez Çaykur Rizespor karşılaşmasında sırtına geçirmişti.

2018-2019 sezonunun 27. haftasında o dönem Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 8 Nisan 2019 günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Müsabakayı 7-2'lik skorla kazanan siyah-beyazlılarda o sezon 18 yaşındaki Rıdvan, 88. dakikada Adem Ljajic'in yerine ilk kez Beşiktaş formasıyla resmi bir maçta oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'TA KAZANILAN 3 KUPA

Siyah-beyazlı takımda 6. sezonunu geçiren Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş formasıyla geride kalan 6 sezonda 3 kez kupa sevinci yaşadı.

Rıdvan, siyah-beyazlı takım ile 1'er Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğuna uzandı.