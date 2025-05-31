Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de sezonun kapanış perdesi, Karadeniz’de aralanıyor. 38. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Her iki ekip de sahaya son kez çıkacağı bu maçta, sezonu galibiyetle noktalamak ve taraftarlarına güzel bir veda sunmak istiyor. Ev sahibi Rizespor, teknik direktör İlhan Palut önderliğinde ligde 46 puanla 11. sırada yer alıyor. Sezonun son haftasında kendi sahasında mücadele edecek olan Karadeniz temsilcisi, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında sürprize izin vermemek niyetinde. Konuk ekip Hatayspor ise dramatik bir sezonun ardından Süper Lig'e veda etmeye hazırlanıyor. Ancak geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Güney ekibi, son maçında da aynı azimle sahada yer almayı ve lige etkili bir kapanış yapmayı hedefliyor. Peki, Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2025- 11:43