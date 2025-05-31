Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya gelecek. Son haftada kozlarını paylaşacak takımlar mücadeleden 3 puanla ayrılıp, sezonu moralli kapatmayı hedefliyor. İlhan Palut yönetiminde kötü gidişe son veren ve son 5 haftada 3 galibiyet almayı başaran Rizespor, küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 35 maçta 14 galibiyet alan Karadeniz temsilcisi, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor. Son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Hatayspor ise Fenerbahçe karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 26 puanla 18. sırada bulunan ve küme düşmesi kesinleşen deplasman takımı, zorlu deplasmanda kazanmanın yollarını arayacak. Peki, Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ÇAYKUR RİZEPSOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor maçı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.