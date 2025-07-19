CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş R. Madrid'in yıldızının peşinde Beşiktaş R. Madrid'in yıldızının peşinde 22:44
F.Bahçe'ye durmak yok F.Bahçe'ye durmak yok 21:44
Galatasaray Avusturya'ya ulaştı Galatasaray Avusturya'ya ulaştı 21:42
Fırtına taraftarıyla buluştu! Fırtına taraftarıyla buluştu! 21:42
Ahmetcan adım adım Cimbom'a! Kulübü izin verdi Ahmetcan adım adım Cimbom'a! Kulübü izin verdi 20:57
Uğurcan'dan 'Bize her yer Trabzon' sözlerine esprili cevap Uğurcan'dan 'Bize her yer Trabzon' sözlerine esprili cevap 18:58
Daha Eski
Jhon Duran'dan Jose Mourinho itirafı Jhon Duran'dan Jose Mourinho itirafı 17:52
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 16:41
G.Saray'a dev savunmacı! G.Saray'a dev savunmacı! 16:27
Uğurcan'dan taraftarlara mesaj Uğurcan'dan taraftarlara mesaj 16:17
G.Saray'dan Bayern Münih'in yıldızına kanca G.Saray'dan Bayern Münih'in yıldızına kanca 15:43
G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! 15:08
Onyekuru Gençlerbirliği yolunda
Kocaeli'den 5 gollük prova
Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 19 Temmuz
Başkan Erdoğan gençlerle ve sporcularla buluştu