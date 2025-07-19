Onyekuru Gençlerbirliği yolunda

Galatasaray'da 3, Adana Demirspor'da 2 dönem forma giyen Henry Onyekuru, bir kez daha Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.
ONYEKURU ADIM ADIM GENÇLERBİRLİĞİ'NE
Gençlerbirliği, Henry Onyekuru ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Haberde Onyekuru transferinde eski takım arkadaşı Peter Etebo'nun büyük rol oynadığından bahsedildi.
Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fayha forması giyen Henry Onyekuru, sözleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte boşa düşmüştü.
💥 Henry Onyekuru, Gençlerbirliği'ne doğru!🇳🇬 Al-Fahya ile sözleşmesi biten Nijeryalı yıldız, Türkiye'ye dönüyor. pic.twitter.com/sJF0FawrCc— A Spor (@aspor) July 19, 2025