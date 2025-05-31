Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında sezonun vedasına sahne olacak mücadelede Corendon Alanyaspor, Net Global Sivasspor’u konuk ediyor. Ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyen Akdeniz temsilcisi, taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmayla sezonu mutlu bir şekilde noktalamak istiyor. Joao Pereira’nın liderliğinde sezonun son virajına 42 puanla 15. sırada giren Alanyaspor, iç sahadaki bu kapanış maçında hata yapmadan hanesine üç puan yazdırmanın peşinde. Diğer yanda ise düşme hattından çıkamayan ve Süper Lig’e veda eden Net Global Sivasspor var. Tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay yönetiminde zorlu bir sezon geçiren Yiğidolar, 35 puanla 17. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig’deki son mücadelesini kazanarak hem prestijini korumak hem de yeni sezona dair moral depolamak istiyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Corendon Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon 35 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Akdeniz ekibi 42 puan toplayarak kümede kalmayı garantiledi. Son iç saha maçında taraftarı önünde kazanmayı amaçlayan Alanyaspor, sezonu moralli bir şekilde kapatmayı hedefliyor. 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgiyle küme düşmesi kesinleşen Sivasspor ise son Süper Lig maçında 3 puan almayı amaçlıyor. Yeni sezon öncesi yaralarını sarmak isteyen Yiğidolar, Rıza Çalımbay yönetiminde zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
CORENDON ALANYASPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor maçı 31 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. GAIN Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.