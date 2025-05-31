Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında sezonun vedasına sahne olacak mücadelede Corendon Alanyaspor, Net Global Sivasspor’u konuk ediyor. Ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyen Akdeniz temsilcisi, taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmayla sezonu mutlu bir şekilde noktalamak istiyor. Joao Pereira’nın liderliğinde sezonun son virajına 42 puanla 15. sırada giren Alanyaspor, iç sahadaki bu kapanış maçında hata yapmadan hanesine üç puan yazdırmanın peşinde. Diğer yanda ise düşme hattından çıkamayan ve Süper Lig’e veda eden Net Global Sivasspor var. Tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay yönetiminde zorlu bir sezon geçiren Yiğidolar, 35 puanla 17. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig’deki son mücadelesini kazanarak hem prestijini korumak hem de yeni sezona dair moral depolamak istiyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 31.05.2025- 13:03