Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş’ı Kadıköy’de ağırlıyor. Bu sezon derbi galibiyetine hasret kalan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak hem seriyi bozmak hem de şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray’ın galip geldiği haftada hata yapmadan üç puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan, beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş, sezon başındaki şampiyonluk hedefinden uzaklaşsa da Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürüyor. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile yeni bir sayfa açan siyah-beyazlılar, bu derbide moral bulmak istiyor. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sezonun en kritik mücadelelerinden biri olan bu karşılaşma, hem zirve yarışını hem de Avrupa kupalarına katılım hedeflerini doğrudan etkileyecek. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon derbilerde yüzü gülmeyen taraf oldu. 75 puanla ikinci sırada yer alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadan puan farkını tekrar 5'e indirme niyetinde. Öte yandan Beşiktaş, sezona şampiyonluk parolasıyla başlasa da beklenmeyen puan kayıpları sonrası hedef değiştirerek rotasını Avrupa kupalarına çevirdi. 52 puanla dördüncü sırada bulunan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta elde ettiği galibiyetin ardından Kadıköy'den de üç puanla dönerek sezonun final düzlüğüne moralli girmek istiyor. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin canlı anlatımına ise haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Szymanski, Fred, Oğuz, Talisca, En-Nesyri.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan, Rashica, Chamberlain, Gedson, Amir, Mustafa, Rafa Silva.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı 4 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başladı.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TALISCA İLE RAFA SILVA KARŞI KARŞIYA

Anderson Talisca ve Rafa Silva'nın nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından büyük merak konusu. Siyah-Beyazlılar adına sezonun en başarılı transferi olarak görülen Rafa Silva istatistikleri ile Beşiktaş'a kritik puanlar kazandırmaya devam ediyor. Silva, tüm kulvarda 16 gol-12 asist yapma başarısı gösterdi.

Devre arasında Al-Nassr'dan Sarı-Lacivertliler'e katılan Anderson Talisca ise lig ve kupada çıktığı 14 maçta 12 gol atıp 1 asist yaptı. Trabzonspor derbisine hat-trick ile damga vuran Brezilyalı, ilk kez eski takımı Beşiktaş'a karşı sınav veriyor. Ligde 10 gol-5 asistle oynayan Rafa; her iki maçta bir skor katkısı sunarken 11 lig maçında 9 golle oynayan ve asist üretemeyen Talisca ise 70 dakikada bir gol attı. İkili mücadele; pas, dribling, pas arası, defansif katkı gibi istatistiklerde Rafa, Talisca'nın önünde yer alıyor.

FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINDAN KOPMAK İSTEMİYOR

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde hedef Beşiktaş derbisinden 3 puan alarak zirve takibini sürdürmek. Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında puan kaybetmesi, Galatasaray'ın ise Sivasspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluk şansı mucizelere kalacak.

SOLSKAJER İLK DEFA KADIKÖY DEPLASMANINDA

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi sınavına çıktı. Siyah-beyazlıların başına 19 Ocak 2025'te geçen Norveçli teknik adam, Türkiye'de çıktığı ilk derbi maçında Galatasaray karşısında 2-1'lik galibiyet sevinci yaşadı. 52 yaşındaki teknik direktör, deplasmanda oynanacak karşılaşmada sarı-lacivertli rakibini de yenerek derbilerde 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

JOSE MOURINHO İLK DERBİ GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk derbi zaferini yaşamanın planlarını yapıyor. Jose Mourinho yönetiminde sezonun ilk yarısında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı sahasında oynadığı ligin ilk devre maçını 3-1 kaybederken, deplasmanda golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı 2-1 mağlup olarak kupaya veda etmişti. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde Jose Mourinho, Türkiye'deki ilk derbi galibiyetini alacak.

KARTAL'DA 5 FUTBOLCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

DEV DERBİDE 361. RANDEVU

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yapacakları maçla 361. kez karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'ndaki derbide kozlarını paylaşan sarı-lacivertli takım ile siyah-beyazlı ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 360 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 128 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 458 gol kaydetti.

FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'A ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 138. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında ligde oynanan 137 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 43 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu maçlarda taraflar 158'er kez ağları sarstı.

EN SON MAĞLUBİYET BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Son olarak ligin ilk yarısında Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, 17 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu periyotta 13 galibiyet aldı ve 4 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini kazanarak bu seriyi de devam ettirmek istiyor.

SON 13 MAÇTA 6 BERABERLİK

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 13 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı. 2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 13 derbinin 4'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

KADIKÖYDE SON 5 MAÇTA 7 PUAN

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 5 derbi mücadelesinin 3'ünde sahadan puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 2019-2020 sezonundan itibaren Kadıköy'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 2 mağlubiyet yaşadı. Kartal, söz konusu süreçte Ülker Stadyumu'nda rakip fileleri 12 kez sarsarken, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.

MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Pakkan üstlendi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Hollandalı Richard Martens oldu. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapıyor.

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