Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Bellona Kayserispor sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Kazanmanın hem moral hem de puan tablosu açısından büyük önem taşıdığı bu mücadelede, iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde yeniden ayağa kalkmayı başaran Kayserispor, son haftalarda ortaya koyduğu oyunla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının da desteğiyle güçlü rakibi karşısında 3 puanı hanesine yazdırarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Öte yandan konuk ekip Kasımpaşa, genç teknik adam Burak Yılmaz ile birlikte sahaya daha dinamik ve cesur bir oyun anlayışı yansıtıyor. Bellona Kayserispor-Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında, kümede kalma mücadelesi veren Bellona Kayserispor, orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Göreve geldikten sonra takıma taze bir soluk kazandıran Sergej Jakirovic, Kayserispor'un oyun kimliğinde belirgin bir dönüşüm sağladı. Sarı-kırmızılılar, 28 maçta elde ettikleri 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 15. sıraya yerleşmiş durumdalar. İç sahada alınacak bir galibiyet, hem puan tablosunda rahatlama sağlayacak hem de takım üzerindeki baskıyı azaltacak. Konuk ekip Kasımpaşa ise genç teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde dikkat çeken bir çıkış yakaladı. İstanbul temsilcisi, son 3 karşılaşmada mağlup olmadı ve istikrarlı bir grafik çizmeye başladı. 29 haftada 39 puan toplayarak averajla 10. sırada yer alan lacivert-beyazlılar, deplasmanda 3 puan alarak üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.

İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Bellona Kayserispor: Bilal, Ramazan,Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, Kartal, Bourabia, Cardoso, Mane, Bahoken.

Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Sadık, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa.

BELLONA KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-Kasımpaşa maçı 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı.

BELLONA KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan Bellona Kayserispor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 36. RANDEVU

Tarihleri boyunca 35 defa karşı karşıya gelen Kayserispor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 31. haftasında 36. kez rakip oldular. Daha önce oynanan maçların 16'sını sarı-kırmızılılar kazanırken, 8 mücadeleyi de İstanbul ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayserispor-Kasımpaşa maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Özcan Sultanoğlu yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Süleyman Bahadır üstlendi.