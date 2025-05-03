Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında, ligde kalma yolunda kritik adımlar atmak isteyen iki takım kozlarını paylaşacak. Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK’yı ağırlayacak. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları, her iki ekibi de bu karşılaşmada galibiyet zorunluluğuyla sahaya çıkarıyor. Karadeniz temsilcisi, geçtiğimiz haftaki yenilginin ardından moral bulmak ve düşme hattından iyice uzaklaşmak istiyor. İlhan Palut yönetimindeki ekip, iç sahadaki etkili performansını bu mücadelede de sahaya yansıtarak 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Gaziantep FK cephesinde ise işler yolunda gitmiyor. Selçuk İnan ile yeni bir hava yakalama hedefindeki kırmızı-siyahlılar, üst üste alınan mağlubiyetlerle moral kaybı yaşadı. 12. sıraya kadar gerileyen Gaziantep temsilcisi, zorlu Rize deplasmanında ligde güvenli bölgeye yeniden tırmanmak için sahaya çıkacak. Peki, Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kümede kalma mücadelesi veren iki ekip, hayati öneme sahip bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp ligdeki konumlarını güvence altına almak istiyor. İlhan Palut yönetimindeki Rizespor, son dönemde yaşadığı puan kayıplarıyla düşme hattına yaklaşmanın stresini yaşıyor. Son 5 maçta yalnızca 4 puan toplayabilen Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde artık kazanmak zorunda. 37 puanla 14. sırada yer alan yeşil-mavililer, güçlü rakibi karşısında sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Konuk ekip Gaziantep FK ise sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, ikinci yarıda yaşanan beklenmedik düşüşle birlikte 12. sıraya kadar geriledi. Selçuk İnan'ın öğrencileri, üst üste gelen 2 mağlubiyetin ardından bu zorlu deplasmanda moral arıyor. 42 puanla düşme hattının uzağında yer alsalar da kalan haftalarda alınacak her puan altın değerinde. Peki, Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor-Gaziantep FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RİZESPOR-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Alikulov, Mocsi, Hojer, Mithat, Berkay, Olawoyin, Akintola, Jurecka, Ali Sowe

Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Viana, Semih, M'Bakata, Ogün, Daubin, Kozlowski, Maxim, Okereke, Halil

İKİ TAKIM ARASNDA 24. RANDEVU

Tarihleri boyunca 23 defa karşı karşıya gelen Rizespor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 34. haftasında 24. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 8 karşılaşmayı Karadeniz temsilcisi kazanırken, 11 mücadeleyi de Gaziantep ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Süleyman Bahadır üstlenecek.