Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında kümede kalma mücadelesi veren iki ekip, hayati öneme sahip bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlamaya hazırlanıyor. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp ligdeki konumlarını güvence altına almak istiyor. İlhan Palut yönetimindeki Rizespor, son dönemde yaşadığı puan kayıplarıyla düşme hattına yaklaşmanın stresini yaşıyor. Son 5 maçta yalnızca 4 puan toplayabilen Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde artık kazanmak zorunda. 37 puanla 14. sırada yer alan yeşil-mavililer, güçlü rakibi karşısında sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Konuk ekip Gaziantep FK ise sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, ikinci yarıda yaşanan beklenmedik düşüşle birlikte 12. sıraya kadar geriledi. Selçuk İnan'ın öğrencileri, üst üste gelen 2 mağlubiyetin ardından bu zorlu deplasmanda moral arıyor. 42 puanla düşme hattının uzağında yer alsalar da kalan haftalarda alınacak her puan altın değerinde. Peki, Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ÇAYKUR RİZESPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
ÇAYKUR RİZESPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor-Gaziantep FK maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
RİZESPOR-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Alikulov, Mocsi, Hojer, Mithat, Berkay, Olawoyin, Akintola, Jurecka, Ali Sowe
Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Viana, Semih, M'Bakata, Ogün, Daubin, Kozlowski, Maxim, Okereke, Halil
İKİ TAKIM ARASNDA 24. RANDEVU
Tarihleri boyunca 23 defa karşı karşıya gelen Rizespor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 34. haftasında 24. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 8 karşılaşmayı Karadeniz temsilcisi kazanırken, 11 mücadeleyi de Gaziantep ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor-Gaziantep FK maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Süleyman Bahadır üstlenecek.