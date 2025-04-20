Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Berat, Yusuf, Crespo, Kemen, Brnic, Piatek
Gaziantep FK: Dioudis, Sorescu, Bruno, Semih, Salem, N'Diaye, Kozlowski, Maxim, Halil, Ogün, Okereke
RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı 20 Nisan Pazar günü saat 13.30'da başladı.
RAMS BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki RAMS Başakşehir-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.