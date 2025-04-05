Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında hayati önem taşıyan bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Onvo Antalyaspor sahasında Reeder Samsunspor’u konuk edecek. Kümede kalma mücadelesi veren kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetin ardından bu hafta da hanesine 3 puan yazdırarak rahat bir nefes almak istiyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalya ekibi, taraftarı önünde üst üste ikinci galibiyet için sahaya çıkacak. Öte yandan, Avrupa kupaları hedefiyle sezona başlayan Samsunspor’da son haftalarda yaşanan puan kayıpları dikkat çekiyor. Karadeniz temsilcisi, son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak hem moral hem de puan kaybı yaşadı. Teknik direktör Thomas Reis ve takımı, kötü gidişata "dur" demek ve takımını yeniden yukarılara taşımak için Antalya deplasmanında mutlak galibiyet peşinde olacak. Peki, Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Antalya'da oynanacak. Onvo Antalyaspor sahasında Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. Bu mücadele hem zirve yarışını hem de alt sıralardaki dengeyi doğrudan etkileyecek. Emre Belözoğlu yönetimindeki Akdeniz temsilcisi, geçtiğimiz hafta elde ettiği galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak. Bu sezon ligde oynadığı 28 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, topladığı 36 puanla 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Samsunspor ise sezona flaş bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak son 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alabilen Karadeniz ekibi, son dönemde yaşadığı puan kayıplarıyla yara aldı. Thomas Reis yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, 28 maç sonunda 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. Bu önemli deplasmandan zaferle ayrılarak yeniden ritim yakalamak istiyorlar. Peki, Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ONVO ANTALYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ONVO ANTALYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Gerxhaliu, Veysel, Güray, Kaluzinski, Soner, Safuri, van de Streek, Samudio, Larsson

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, van Drongelen, Bola, Ait Bennasser, Holse, Soner, Emre, Dimata, Mouandilmadji

İKİ TAKIM ARASINDA 35. RANDEVU

Tarihleri boyunca 34 kez karşı karşıya gelen Antalyaspor ile Samsunspor, Süper Lig'in 30. haftasında 35. defa rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 8'ini Akdeniz ekibi kazanırken, 17 maçı da Karadeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor maçının hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Kapluhan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fatih Tokail üstlenecek.