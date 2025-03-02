Trendyol Süper Lig’de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor, Çaykur Didi Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çaykur Rizespor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Çekişmeli maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Samet, Mocsi, Alikulov, Hojer, Varesanovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Makouta, Fatih, Aliti, Yusuf, Vilhena, Richard, Janvier, Cordova, Hwang Ui-jo, Sporar.

ÇAYKUR RİZESPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı 2 Mart Pazar günü saat 13.30'da başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.