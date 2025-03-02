Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Çaykur Rizespor sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Çekişmeli maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Samet, Mocsi, Alikulov, Hojer, Varesanovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe.
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Makouta, Fatih, Aliti, Yusuf, Vilhena, Richard, Janvier, Cordova, Hwang Ui-jo, Sporar.
ÇAYKUR RİZESPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı 2 Mart Pazar günü saat 13.30'da başladı.
ÇAYKUR RİZESPOR-CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadyumu'ndaki Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.