İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında İkas Eyüpspor sahasında Bellona Kayserispor’u ağırlıyor. Ligdeki konumlarını doğrudan etkileyebilecek bu mücadelede iki takım da 3 puanın peşinde olacak. Bu sezon Süper Lig'de ilk yılını geçiren ve oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde dikkat çekmeye devam ediyor. Son 4 maçını kazanarak büyük bir ivme yakalayan eflatun-sarılılar, geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle yara aldı. 39 puanla 4. sırada yer alan Eyüpspor, taraftarı önünde yeniden çıkış yakalamak ve zirveye yaklaşmak istiyor. Kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, geçtiğimiz hafta Konyaspor’u 3-2 mağlup ederek kötü gidişata son verdi. Teknik Direktör Sergej Jakirovic yönetiminde toparlanma sinyalleri veren sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmanda galibiyet serisi yakalamak ve puanını artırmak istiyor. 20 puanla 17. sırada yer alan Kayseri ekibi, düşme hattından uzaklaşmak adına kritik karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. Peki, İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında İkas Eyüpspor sahasında Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Ligdeki sıralamaları açısından büyük önem taşıyan bu karşılaşmada, iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Süper Lig'deki ilk sezonunda dikkat çeken bir performans sergileyen Eyüpspor, Arda Turan yönetiminde Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yoluna devam ediyor. Son dört maçını kazanarak büyük bir çıkış yakalayan İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyetle serisini bozmuştu. 39 puanla 4. sırada yer alan Eyüpspor, Kayserispor karşısında kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyor. Mame Thiam önderliğinde hücum hattında etkili olmayı planlayan eflatun-sarılılar, taraftarının da desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor. Sezonun zorlu süreçlerinden birini yaşayan Bellona Kayserispor, geçtiğimiz hafta Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek uzun süren galibiyet hasretine son verdi. Teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde toparlanma sinyalleri veren sarı-kırmızılılar, ligde kalma umutlarını güçlendirmek adına üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. 20 puanla 17. sırada yer alan Kayseri ekibi, düşme hattından kurtulmak için İstanbul deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki, İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İKAS EYÜPSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı 16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

16 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Eyüpspor-Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR-KAYSERİSPOR ARASINDA 4. RANDEVU

Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya gelecek olan Eyüpspor ile Kayserispor 4. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmalarda sarı-kırmızılıların 2 galibiyeti bulurken, eflatun-sarılıların henüz galibiyeti bulunmuyor. İki takım arasında oynanan 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor-Kayserispor maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.