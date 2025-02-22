Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Net Global Sivasspor, sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
NET GLOBAL SİVASSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Charisis, Moutoussamy, Emrah, Simic, Efkan, Koita
Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer
NET GLOBAL SİVASSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başladı.
NET GLOBAL SİVASSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.