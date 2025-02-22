Trendyol Süper Lig | Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Karadeniz rüzgârı esecek. Sezonun dikkat çeken takımlarından Reeder Samsunspor sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Thomas Reis yönetiminde sezonun flaş ekiplerinden biri haline gelen Samsunspor, iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Son iki maçında üst üste galibiyetler alarak yükselişini sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, 46 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, bu formunu devam ettirerek Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşmayı amaçlıyor. Öte yandan İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, ligde son haftalarda istediği sonuçları alamadı. Son üç maçını kaybeden yeşil-mavililer, 27 puanla 12. sıraya kadar gerileyerek tehlike hattına yaklaştı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında 2-1’lik mağlubiyet alan Rizespor, Samsunspor karşısında çıkış yakalamak istiyor. Peki, Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Karadeniz futbolunun iki önemli temsilcisi kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Reeder Samsunspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. İki takım da kritik mücadelede üç puanı hanesine yazdırarak ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. Sezonun en dikkat çekici ekiplerinden biri haline gelen Samsunspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde önemli bir çıkış yakaladı. Ligde çıktığı 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlı ekip, iç saha avantajını kullanarak serisini sürdürmek istiyor. Avrupa kupalarına katılma yolunda kritik virajlardan biri olan bu karşılaşmada, Samsunspor'un hedefi taraftarının desteğiyle galibiyete uzanmak. Öte yandan, İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla aşağıya geriledi. Ligde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan yeşil-mavililer, son 3 maçta sahadan puansız ayrıldı. Üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından yeni bir sayfa açmak isteyen Rizespor, Samsun deplasmanında galibiyet alarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Peki, Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

REEDER SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

REEDER SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

22 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR-RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Bennasser, Holse, Celil, Muja, Emre, Dimata.

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Abdülkadir, Varesanovic, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe.

SAMSUNSPOR İLE RİZESPOR ARASINDA 52. RANDEVU

Süper Lig'in 25. haftasında kozlarını paylaşmaya hazırlanan Samsunspor ile Rizespor 52. defa rakip olacak. daha önce oynanılan karşılaşmalardan 20'sini Samsun ekibi kazanırken, 16 mücadeleyi de Rize temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 15 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

KARADENİZ DERBİSİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN NOTLAR

Thomas Reis yönetiminde etkili bir performans gösteren Samsunspor, Karadeniz derbilerinde de başarılı sonuçlar almayı sürdürüyor. Bu hafta Çaykur Rizespor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılar, rakibine karşı oynadığı son iki Süper Lig maçında gol yemeden kazanmasını bildi. Samsunspor, 25. hafta maçında da aynı başarıyı göstermesi durumunda, Rizespor karşısındaki en uzun galibiyet serisini tekrarlayacak (Nisan 2002-Mayıs 2004).

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor-Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Mehmet Kapluhan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Oğuzhan Aksu üstlenecek.