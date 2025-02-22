Trendyol Süper Lig | Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Onvo Antalyaspor sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde son dört maçta yenilgi yüzü görmeyen Akdeniz temsilcisi, taraftarı önünde serisini sürdürmek istiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Bu sezon 27 puanla 13. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, istikrarlı bir çıkış yakalamayı hedefliyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde dikkat çekici bir performans sergileyen Kasımpaşa, ligdeki son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 31 puanla 8. sırada bulunan İstanbul ekibi, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyetin izlerini silmek istiyor. Peki, Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Onvo Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Akdeniz ekibi, taraftarı önünde hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Emre Belözoğlu yönetiminde son dört maçında mağlubiyet yaşamayan kırmızı-beyazlılar, sezonun genelinde 23 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligde istikrar yakalamak isteyen Antalyaspor, evinde oynayacağı bu karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyor. Burak Yılmaz yönetimindeki Kasımpaşa, bu sezon 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak orta sıralarda yerini aldı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında 3-1 kaybeden İstanbul ekibi, Antalyaspor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. İki takım da kritik mücadelede 3 puanı hedeflerken, futbolseverler Antalya'daki zorlu karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Peki, Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

22 Şubat Cumartesi saat 16.00'da Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR-KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Piatkowski, Yasin, Rodrigues, Cafu, Brekalo, Aytaç Kara, Hajradinovic, Mortadha, Nuno da Costa.

ANTALYASPOR İLE KASIMPAŞA ARASINDA 29. RANDEVU

Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Antalyaspor ile Kasımpaşa 29. kez rakip olacak. Daha önce oynanılan maçların 12'sini Akdeniz ekibi kazanırken, 7 karşılaşmayı da İstanbul temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanılan 9 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

ANTALYASPOR 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Antalyaspor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçını da kaybetmeyen Kasımpaşa, bu karşılaşmalardan 3 galibiyet ve 2 beraberlik almasını bildi. İstanbul ekibini konuk ettiği son 4 maçı da kazanamayan Akdeniz temsilcisi ise son 2 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Kasımpaşa karşısında en uzun galibiyet hasretini yaşayan Antalyaspor, 25. haftada oynanacak kritik maçta noktayı koymayı hedefliyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor-Kasımpaşa maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Ogün Kamancı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlenecek.