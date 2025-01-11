Hatayspor - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Küme düşme hattında yer alan ev sahibi takım, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ev sahibi takım, 3 puan için sahaya çıkacak. 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, mücadeleyi kazanarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Bu hafta formda rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymak isteyen ev sahibi takım, puanını 12'a çıkartmayı hedefliyor. 21 puanla 11. sırada yer alan Rizespor ise İlhan Palut yönetiminde üst sıralarda yer almak için mücade ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
HATAYSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mersin Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.