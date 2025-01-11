Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kümede kalma yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak ev sahibi takım hata yapmak istemiyor. İki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedefliyor. Son 5 haftada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ev sahibi takım 9 puanla 18. sırada yer alıyor. Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetin ardından kötü gidişe son vermek isteyen Hatayspor moral arıyor. İlhan Palut yönetiminde bu sezonun etkili takımlarından biri olan Rizespor ise üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. 21 puanla 11. sırada yer alan deplasman takımı, mücadeleyi kazanmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.01.2025- 12:31