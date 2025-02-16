Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, 2. dakikada Marc Bola'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Reeder Samsunspor, Süper Lig'de 46 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini korudu. Tümosan Konyaspor ise 24 puanda kaldı ve 14. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Reeder Samsunspor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak; Tümosan Konyaspor ise Net Global Sivasspor deplasmanına konuk olacak.