"Konsantrasyon eksikliği yaşadık"
"Golü bulmayı hak ettik"
VakıfBank'tan anlamlı davranış
16 Şubat 2025 Döviz Kuru
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