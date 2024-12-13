Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde iyi bir sezon geçiren ev sahibi ekip, 19 puan ile ligin 9. sırasında yer alıyor. Ali Çamdalı ile sezona başlayıp, yerine Recep Uçar'ı getiren Konyaspor ise rakibi Rizespor ile aynı puanda 8. sırada bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çaykur Rizespor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 16. hafta müsabakasında Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör İlhan Palut ile iki sezondur başarılı performans gösteren ev sahibi takım, aynı puana sahip rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Evinde oynayacağı maçta taraftarına 3 puan hediye etmek isteyen Rizespor, puanını 22'ye çıkartmayı hedefliyor.

Teknik Direktör Ali Çamdalı ile sezona başlayıp, ardından yollarını ayıran Konyaspor ise 2024-2025 sezonuna Recep Uçar ile devam ediyor. Süper Lig'in 16. haftasında Rizespor deplasmanına konuk olacak yeşil-beyazlılar, puan veya puanlar almak istiyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çaykur Rizespor - Konyaspor maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋