Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta maçında Alanyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Selçuk İnan ile 2024-2025 sezonuna damga vuran deplasman takımı, Sami Uğurlu ile çıkış arayan Alanyaspor karşısında hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 16. hafta müsabakasında Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Fatih Tekke'nin istifasının ardından göreve gelen Sami Uğurlu ile çıkış arayan ev sahibi takım, formda Gaziantep karşısında hata yapmak istemiyor. Ev sahibi avantajını kullanarak kümede kalma mücadelesinde puanlar kazanmak isteyen Alanyaspor, etkili bir oyun ortaya koymayı hedefliyor.

16. haftada Alanya'ya konuk olacak Gaziantep FK ise Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde başarılı bir sezon geçiriyor. Son haftalarda aldığı galibiyet ile dikkatleri üzerine çeken kırmızı-siyahlılar, puan veya puanlar alarak haftayı tamamlamak istiyor.

Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Gaziantep FK maçı 14 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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