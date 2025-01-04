Trendyol Süper Lig'de 18. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Ligde oynadığı son 2 maçı da kazanan ev sahibi takım, eksi 3 puan silme cezasından dolayı 5 puan ile 19. sırada yer alıyor. Mavi şimşekler, güçlü rakibi karşısında kazanmak için sahaya çıkacak. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde EUFA Konferans Ligi'ne veda eden Başakşehir ise son 2 lig maçını kazanamadı. 23 puanla 7. sırada yer alan turuncu-lacivertliler, formda rakibi karşısında çıkış arıyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor - Başakşehir maçını canlı izlemek için tıkla

Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Süper Lig''in 18. haftasında oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Transfer çalışmalarına devam eden turuncu-lacivertlilerde Yusuf Sarı gelişmesi gündem olurken, ev sahibi takımın nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyor. 3 puanın sahibi olmak isteyen mavi şimşekler, son 2 haftada aldığı galibiyetlere bir yenisini daha eklemeyi amaçlıyor. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde UEFA Konferans Ligi'ne veda eden ve ligde 7. sırada yer alan Başakşehir, puanını 26'ya çıkartmayı hedefliyor. Tekrar Avrupa kupalarında yer almak isteyen turuncu-lacivertliler, son 2 haftada 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Peki, Adana Demirspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Başakşehir maçı 4 Aralık Cumartesi günü 13.30'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

YUSUF SARI BAŞAKŞEHİR'E GİTTİ

17. hafta maçlarının ardından devre arasına giren Süper Lig'de sürpriz bir transfer haberi geldi. Bu sezon Adana Demirspor'da forma giymeye devam eden Yusuf Sarı, Başakşehir ile anlaştı. Transfer detayları kamuoyu ile paylaşılırken, 26 yaşındaki A Milli futbolcu 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

YUSUF SARI'NIN SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Yusuf Sarı transferi hakkında açıklamalarda bulunan Başakşehir, "Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.