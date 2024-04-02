Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Bitexen Antalyaspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
Antalyaspor: Leite, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa
MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Alper, Tolga, Kaan, Bassagog, Morutan, Pedrinho, Sowe
ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Ankaragücü maçı 2 Nisan Salı günü saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.