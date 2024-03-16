Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşacak. MKE Ankaragücü - RAMS Başakşehir mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Ankaragücü - Başakşehir maçı 16 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Mujakic, Atakan, Alper, Pedrinho, Tolga, Morutan, Tasos, Bassogog, Ali Sowe.
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Berkay, Aleksic, Davidson, Piatek.